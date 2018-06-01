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Ради здоровья. Детям необходимо ограничить время у экранов
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Ради здоровья. Детям необходимо ограничить время у экранов 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Расширенное заседание рабочих групп Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка прошло накануне Дня защиты детей в большом зале ОП РФ. На заседании были подняты важнейшие вопросы здоровья детей, которые сегодня всё в большей и большей степени страдают экранной зависимостью.
Как справедливо заметила в начале заседания доктор психологических наук Ольга Карабанова: «Сегодня информационная среда — это уже не технология. Для детей — это среда обитания. И это ведёт к серьезным психологическим проблемам, „клиповому мышлению“. И как следствие, замедлению понимания причинно-следственных связей в мозге ребёнка. Уход от реального общения превращает жизнь в виртуальный мир, появляется искажённая картина действительности, что нарушает ценностные установки детей. Появляется иная ценностно-смысловая мотивация, где стирается грань между добром и злом, между справедливостью и несправедливостью. И это — отложенный эффект, он может выстрелить уже во взрослом возрасте. Это очень опасно».
Профессор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава России Марина Степанова продолжила мысль коллеги и рассказала, что экранная зависимость опасна не только психологическими проблемами, но и реальными физическими заболеваниями у детей. Зрение страдает. Об этом говорят все проводимые исследования. Поскольку дети и подростки огромное количество времени проводят в наушниках, однозначно искажается слух. Сто процентов — снижается двигательная активность, что ведёт к изменению всех органов ребенка. Они значительно атрофируются.
Доктор философии Арик Сигман из Великобритании, который является мировым экспертом в вопросах управления временем, проводимым детьми и подростками у экранов электронных устройств, также поддержал коллег. Он привёл многочисленные доказательства вреда, наносимого электронными устройствами детям, и призвал общественные инициативы в отношении нахождения детей возле экранов превратить в законодательные ограничения (пусть и рекомендательного характера). «Родителям необходимо ограничивать детям время у экранов. До 3 лет никаких экранов не должно быть вообще. С 3 до 18 лет — максимум два часа. Надо общественные инициативы превратить в международные рекомендации, поддержанные всеми странами. Естественно IT-бинес будет сопротивляться, и надо преодолевать это сопротивление», — отметил эксперт.
Доктор Сигман прибыл в Москву со своей общественной миссией по приглашению Благотворительного фонда Русской медной компании.
«Наш фонд уже не первый год сотрудничает с доктором Ариком Сигманом, который много выступает с лекциями по всему миру, просто и доступно рассказывая о рисках развития детской экранной зависимости, а также делится со специалистами зарубежным опытом обеспечения сетевой безопасности детей, — отметила председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина. — В Великобритании, например, существует целый департамент, который оказывает консультационную и техническую поддержку в этой области для учебных заведений. Считаем, что в России вопросам профилактики экранной зависимости также необходимо уделять больше внимания, в том числе на государственном уровне. Мы намерены продолжать активную просветительскую работу в этом направлении».
«Сегодняшнее заседание Общественного совета — лишь начало обсуждения вопросов снижения рисков экранной зависимости среди детей. Впереди нас ждёт большая совместная работа», — подвёл итоги мероприятия председатель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, руководитель исполкома Совета отцов Андрей Коченов.
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