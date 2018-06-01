Множество нарушений и отсутствие лицензии: в Волгограде закроют частный детсад

В Кировском районе Волгограда закроют частый детский сад «Веселый улей». Ранее об этом просила прокуратура после того, как вместе с комитетом образования и Центром гигиены и эпидемиологии она провела несколько проверок дошкольного учреждения. В результате были выявлены множество нарушений, сообщает V1.ru

В пресс-службе прокуратуры района рассказали, что «Веселый улей» реализует образовательную программу «Дошкольное образование» и «Дополнительное образование детей и взрослых» без лицензии. При этом само здание не соответствует санитарным правилам нормы.

«Кроме того, в частном детском саду работают два воспитателя и повар, которые официально не трудоустроены», — добавили в ведомстве.

Центральный районный суд согласился с прокуратурой о том, что детский сад нужно закрыть до устранения всех нарушений. Однако директор в ответ подала апелляцию в Волгоградский областной суд с просьбой отменить решение, но тот оставил решение без изменения.

Директор «Веселого улья» комментировать ситуацию отказалась.