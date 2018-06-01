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Яровая: Десятилетие Детства находит самый искренний отклик у российских семей
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Яровая: Десятилетие Детства находит самый искренний отклик у российских семей 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Десятилетие Детства, заявленное Президентом России Владимиром Путиным, уже в своей практической реализации находит самый искренний отклик семей, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщается на сайте «Единой России»
«Десятилетие Детства, заявленное Президентом РФ, уже в своей практической реализации находит самый искренний отклик семей. И, конечно, правовая защита — это фундамент гарантий и надёжности. Законопроекты о детях и семье — приоритет в работе Государственной Думы», — заявила Яровая.
Сегодня во всём мире отмечается День защиты детей. Праздник был учреждён на конгрессе Международной демократической федерацией женщин в ноябре 1949 года. По статистике, дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране. На 1 января 2018 года в России численность детей и подростков в возрасте до 18 лет составила 32 миллиона 238 тысяч человек.
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