Столичные спасатели научили детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях на воде

Накануне летних каникул сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, столичного главка МЧС России и городского Департамента образования приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Научись плавать». Ее цель — профилактика несчастных случаев на воде.

В водноспортивном комплексе «Воробьевы горы» спасатели рассказали юным москвичам о правилах безопасности на воде, обучили способам применения спасательного круга и провели урок по основам оказания первой помощи. Разобраться во всех тонкостях и закрепить новые знания на практике ребятам помог манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации.

Дети научились безопасному поведению во время прогулок на водном транспорте, узнали, как вовремя распознавать опасность. Спасатели уверены, что эти знания помогут детям не растеряться в случае экстремальной ситуации и принять правильное решение.