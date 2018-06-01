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Столичные спасатели научили детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях на воде
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Столичные спасатели научили детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях на воде 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 1 час назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Накануне летних каникул сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, столичного главка МЧС России и городского Департамента образования приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Научись плавать». Ее цель — профилактика несчастных случаев на воде.
В водноспортивном комплексе «Воробьевы горы» спасатели рассказали юным москвичам о правилах безопасности на воде, обучили способам применения спасательного круга и провели урок по основам оказания первой помощи. Разобраться во всех тонкостях и закрепить новые знания на практике ребятам помог манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации.
Дети научились безопасному поведению во время прогулок на водном транспорте, узнали, как вовремя распознавать опасность. Спасатели уверены, что эти знания помогут детям не растеряться в случае экстремальной ситуации и принять правильное решение.
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