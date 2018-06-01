В Башкирии ребята из многодетных семей получат школьные принадлежности бесплатно

В Башкирии депутаты Государственного Собрания — Курултая приняли новый закон о бесплатной выдаче школьно-письменных принадлежностей детям из многодетных семей.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.