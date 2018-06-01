В Башкирии ребята из многодетных семей получат школьные принадлежности бесплатно 

В Башкирии депутаты Государственного Собрания — Курултая приняли новый закон о бесплатной выдаче школьно-письменных принадлежностей детям из многодетных семей.
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
— В определенной степени знаково, что данное решение практически совпало с Международным днем защиты детей, — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Фактически обозначенная мера поддержки оказывается в Башкирии уже не первый год. Однако законодательно выдача школьно-письменных товаров данной категории детей никак не была закреплена. Наборы выдавались на основании распоряжений правительства республики в течение последних трех лет. То есть решение всякий раз принималось разово. Теперь это будет регулярная мера поддержки, закрепленная законом. Средства на приобретение школьно-письменных товаров детям уже предусмотрены законом. Практика предыдущих лет показывает, что школьно-письменные товары ежегодно бесплатно получают около 8 тысяч детей на сумму порядка 20 миллионов рублей.