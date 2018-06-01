Русский музей организует ежегодный детский праздник «Город мастеров»

В этом году главной темой праздника станет путешествие Петра I в Европу с Великим посольством, знакомство царя с бытом, традициями и ремеслами европейцев. Маленькие участники узнают о различных профессиях, появившихся в России после легендарного путешествия. К тому же дети смогут принять участие в работе различных мастерских. Например, они смогут попробовать себя в роли мастеров кузнечного, гончарного, фонтанного дела или стать моряками, учеными, астрономами и даже создать собственный голландский изразец. Помимо этого для посетителей сада будет организована музыкальная и театрализованная программа с вокальными и танцевальными выступлениями, научными шоу и открытыми уроками. Также для детей проведут игры и конкурсы, а самым активным вручат призы и угощения.