Ещё
Васильева: доступное образование и защита детей — основы благополучия семьи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Васильева: доступное образование и защита детей — основы благополучия семьи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева поздравила коллег с Международным днем защиты детей, отметив, что благополучие российских семей должно основываться на доступном образовании, обеспечении равных возможностей для детей, нуждающихся в заботе государства, развитии системы защиты детских прав.
"В 2018 году указом президента дан старт десятилетию детства в России. Владимир Путин не раз отмечал, что создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института семьи — приоритетные социальные задачи в России. Они имеют ключевое значение для настоящего и будущего страны. Безусловно, создание условий для устойчивого семейного благополучия основывается на доступном образовании, обеспечении равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, развитии системы защиты прав и интересов детства", — заявила министр.
Она выразила уверенность в том, что государственная поддержка семьи в РФ будет эффективной при условии деятельного участия не только власти, но и всех граждан страны «в общем процессе укрепления семейных ценностей и традиционных нравственных основ общества, принятия и продвижения идей здорового образа жизни».
"В конструктивном взаимодействии родителей и педагогов, искренней заинтересованности в полноценном воспитании подопечных — залог успеха становления детской личности и гармоничного вхождения ребенка во взрослую жизнь. Хочу особо отметить значимость системы выявления и поддержки одаренных детей, волонтерского движения помощи детям, а также формирования современной инфраструктуры детства", — добавила Васильева.
"Желаю всем счастья и благополучия. Пусть для каждого маленького человека, живущего в нашей стране, радость детства будет полной и яркой, а среда обитания комфортной и безопасной!" — заключила министр.
РИА Новости: последние новости
Доступный "Артек" В Екатеринбурге выясняют, почему воспитатель забыла двух детей на прогулке Россияне назвали 10 мест, которые нужно показать ребенку, пока он не вырос
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение