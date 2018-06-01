Россияне стали чаще болеть ветрянкой

По данным Роспотребнадзора, за первые три месяца этого года заболеваемость ветряной оспой среди россиян выросла почти на 13%. Большинство пациентов — дети.

Если в 2017 году за I квартал ветрянкой заболели 309 тысяч наших соотечественников, то в этом году за то же время этот показатель составил почти 349 тысяч человек. Такими темпами есть все шансы превысить показатели максимальной заболеваемости ветрянкой за последние 20 лет — в 2014 году за 12 месяцев было зарегистрировано 937 тысяч случаев заболевания.

Эксперты считают, что в немалой степени в распространении инфекции играет отношение родителей к ветрянке. Больные дети, в период, когда они являются заразными, продолжают посещать кружки и секции, детские комнаты в торговых центрах, другие мероприятия для детей, что приводит к инфицированию здоровых малышей.

Среди населения также популярно мнение о необходимости переболеть ветрянкой в детском возрасте — даже если для этого придется намеренно контактировать с больным ребенком. На фоне такого подхода неудивительно, что 91% пациентов с ветрянкой — это дети младше 14 лет.