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Россияне стали чаще болеть ветрянкой
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Россияне стали чаще болеть ветрянкой 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
По данным Роспотребнадзора, за первые три месяца этого года заболеваемость ветряной оспой среди россиян выросла почти на 13%. Большинство пациентов — дети.
Если в 2017 году за I квартал ветрянкой заболели 309 тысяч наших соотечественников, то в этом году за то же время этот показатель составил почти 349 тысяч человек. Такими темпами есть все шансы превысить показатели максимальной заболеваемости ветрянкой за последние 20 лет — в 2014 году за 12 месяцев было зарегистрировано 937 тысяч случаев заболевания.
Эксперты считают, что в немалой степени в распространении инфекции играет отношение родителей к ветрянке. Больные дети, в период, когда они являются заразными, продолжают посещать кружки и секции, детские комнаты в торговых центрах, другие мероприятия для детей, что приводит к инфицированию здоровых малышей.
Среди населения также популярно мнение о необходимости переболеть ветрянкой в детском возрасте — даже если для этого придется намеренно контактировать с больным ребенком. На фоне такого подхода неудивительно, что 91% пациентов с ветрянкой — это дети младше 14 лет.
Представители Минздрава сообщают о планах ведомства ввести вакцинацию против ветряной оспы в национальный календарь прививок с 2020 года. В этом случае она будет обязательной и бесплатной.
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