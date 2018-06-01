В горпарке для взрослых саратовцев будет организована площадка с играми

В горпарке для взрослых саратовцев организована площадка «Игры детства», где каждый сможет снова почувствовать себя ребенком и сыграть в классики, резиночки и вспомнить другие развлечения своего детства.

Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, состоится 3 июня в 12:00 в Городском парке (на площадке у входа с ул. Рахова). Для участников празднования предусмотрена разнообразная развлекательная программа.

Для юных гостей будет работать детский аниматор, площадка по детскому аквагриму, также пройдет мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. На протяжении всего мероприятия будет работать фотозона.