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В горпарке для взрослых саратовцев будет организована площадка с играми
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В горпарке для взрослых саратовцев будет организована площадка с играми 

АиФ 1 час назад
В горпарке для взрослых саратовцев организована площадка «Игры детства», где каждый сможет снова почувствовать себя ребенком и сыграть в классики, резиночки и вспомнить другие развлечения своего детства.
Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, состоится 3 июня в 12:00 в Городском парке (на площадке у входа с ул. Рахова). Для участников празднования предусмотрена разнообразная развлекательная программа.
Для юных гостей будет работать детский аниматор, площадка по детскому аквагриму, также пройдет мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. На протяжении всего мероприятия будет работать фотозона.
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