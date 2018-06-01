В Астраханской области два ребенка получили травмы на батутном аттракционе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено по факту получения двумя детьми травм на батутном аттракционе в Астраханской области, сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, в четверг в больницу города Знаменск бригадой скорой помощи были доставлены двое несовершеннолетних детей с травмами, которые они получили на батутном аттракционе. Как сообщает прокуратура, он не был закреплен надлежащим образом.

По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя, разместившего этот аттракцион, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование уголовного дела прокуратура области взяла на контроль.