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В Астраханской области два ребенка получили травмы на батутном аттракционе
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В Астраханской области два ребенка получили травмы на батутном аттракционе 

РИА Новости 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту получения двумя детьми травм на батутном аттракционе в Астраханской области, сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, в четверг в больницу города Знаменск бригадой скорой помощи были доставлены двое несовершеннолетних детей с травмами, которые они получили на батутном аттракционе. Как сообщает прокуратура, он не был закреплен надлежащим образом.
По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя, разместившего этот аттракцион, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование уголовного дела прокуратура области взяла на контроль.
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