В Астраханской области двое детей получили травмы из-за сорванного ветром батута 

АСТРАХАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области начала проверку по факту получения травм двумя детьми на батутном аттракционе в городе Знаменске Астраханской области. Батут сорвало ветром, сообщила в пятницу ТАСС представитель надзорного ведомства Юлия Свитина.
"Происшествие произошло накануне в Знаменске: ветром сорвало батут, который был плохо закреплен. Пострадали двое детей пяти и семи лет, они получили различные травмы и были госпитализированы. Угрозы для жизни детей нет. Прокуратура организовала проверку", — сказала Свитина.
По ее словам, в отношении индивидуального предпринимателя, разместившего детский батутный аттракцион, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").