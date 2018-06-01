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В Астраханской области двое детей получили травмы из-за сорванного ветром батута
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В Астраханской области двое детей получили травмы из-за сорванного ветром батута 

ТАСС 12 минут назад
АСТРАХАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области начала проверку по факту получения травм двумя детьми на батутном аттракционе в городе Знаменске Астраханской области. Батут сорвало ветром, сообщила в пятницу ТАСС представитель надзорного ведомства Юлия Свитина.
"Происшествие произошло накануне в Знаменске: ветром сорвало батут, который был плохо закреплен. Пострадали двое детей пяти и семи лет, они получили различные травмы и были госпитализированы. Угрозы для жизни детей нет. Прокуратура организовала проверку", — сказала Свитина.
По ее словам, в отношении индивидуального предпринимателя, разместившего детский батутный аттракцион, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
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