«Аэроэкспресс» подготовил 600 подарочных комплектов для детей в честь праздника 1 июня

Сотрудники «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах вручат детям подарки в честь Международного дня защиты детей, сообщили в пресс-службе компании.

«Сотрудники компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах вручат детям подарки в Международный день защиты детей. Так, 1 июня юные пассажиры при поездке на «Аэроэкспресс» получат в подарок воздушные шары и сладости. Всего в компании подготовили 600 подарочных комплектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Шереметьево , а также на Белорусском и Павелецком вокзалах подарки можно будет получить на стойках информации. На Киевском вокзале — у сменного специалиста. Кассиры будут направлять пассажиров с детьми к пунктам выдачи подарков.

«Компания «Аэроэкспресс» поздравляет пассажиров с Международным днем защиты детей и желает, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и вниманием родителей и взрослых. С наступлением школьных каникул растет количество пассажиров, путешествующих с детьми. Напоминаем, что специально для них предусмотрена бесплатная услуга «Персональный помощник», в рамках которой сотрудники компании не только встретят в аэропорту, но и помогут с багажом и оформлением билета вне очереди», — цитирует пресс-служба исполнительного директора «Аэроэкспресс» Валерия Федорова

В пресс-службе добавили, что проезд в «Аэроэкспресс» для детей до пяти лет является бесплатным. Для детей от пяти до семи лет предусмотрен детский тариф, стоимость билета по которому составляет 130 руб. Билет оформляется в пункте отправления в день поездки в присутствии ребенка.