Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей 

Вопросам защиты детей и пропаганде семейных ценностей в губернии уделяется особое внимание. Руководитель Самарской области отметил, что воспитание здорового, интеллектуально развитого, жизнерадостного молодого поколения, обладающего современными знаниями и навыками, — одна из важнейших задач нашего общества. Поэтому вопросам защиты детей, созданию благоприятных условий для их полноценного развития, поддержке института семьи, пропаганде семейных ценностей особое внимание уделяется властями всех уровней. Дмитрий Азаров подчеркнул, что забота о детях — самом дорогом, что у нас есть, пронизывает все наши мысли, чувства, устремления. «В наших детях мы находим неиссякаемый источник жизненных сил, радости и оптимизма, в них мы видим свое будущее, будущее нашей великой страны — России. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть ваши дома будут наполнены счастливым детским смехом, добротой и любовью!», — говорится в поздравлении.
Фото: правительство Самарской области