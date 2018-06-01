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Почти 5 тысяч школьников в Подмосковье летом посетят военно‑патриотические лагеря
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Почти 5 тысяч школьников в Подмосковье летом посетят военно‑патриотические лагеря 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Летом в подмосковных школах будут работать военно-патриотические лагеря, их смогут посетить почти 5 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В летнюю оздоровительную кампанию в Московской области планируется проведение юнармейских смен в детских лагерях с дневным пребыванием. Эта работа будет проводиться во взаимодействии с Минобороны России. Ожидается, что эти лагеря будут работать в 53 школах, их посетят почти 5 тысяч детей от 8 до 17 лет», — сказала Забралова.
Юнармейские смены в детских лагерях с дневным пребыванием, в частности, будут работать в Орехово-Зуеве, Королеве, Чехове, Ивантеевке, Люберцах, Клину, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Ногинском районах и других.
«Также на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе планируется работа военно-патриотического лагеря «Лагерь настоящих героев», который примет более 2 тысяч ребят», — добавила Забралова.
Этим летом в Московской области будут работать порядка 1,2 тысячи летних лагерей, из которых 100 — загородные оздоровительные лагеря и около 1070 — лагеря с дневным пребыванием. Из консолидированного бюджета Московской области на летнюю оздоровительную кампанию выделено 1,8 миллиарда рублей.
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