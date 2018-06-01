Военно-патриотические лагеря будут работать в 53 школах Подмосковья этим летом

Военно-патриотические лагеря будут работать в 53 школах Московской области этим летом, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

«В летнюю оздоровительную кампанию в Московской области планируется проведение юнармейских смен в детских лагерях с дневным пребыванием. Эта работа будет проводиться во взаимодействии с Минобороны России . Ожидается, что эти лагеря будут работать в 53 школах, их посетят почти 5 тыс. детей от восьми до 17 лет», — приводит пресс-служба слова О. Забраловой.

Юнармейские смены в детских лагерях с дневным пребыванием, в частности, будут работать в Орехово-Зуево, Королеве, Чехове, Ивантеевке, Люберцах, Клину, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Ногинском районах и других.

«Также на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе планируется работа военно-патриотического лагеря «Лагерь настоящих героев», который примет более 2 тыс. ребят», — добавила О. Забралова.

В пресс-службе напомнили, что этим летом в Московской области будут работать порядка 1,2 тыс. летних лагерей.