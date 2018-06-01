Количество многодетных семей в Свердловской области ежегодно увеличивается на 14 процентов

Такие данные озвучили в министерстве социальной политики Свердловской области.

«Сейчас в регионе проживает 53 331 многодетных семей, в них воспитывается 175 702 ребенка. Важной мерой поддержки, направленной на повышение рождаемости является региональный «Материнский капитал». Сейчас его размер составляет 131 400 рублей. В случае рождения женщиной одновременно трех и более детей размер составляет 197 190 рублей», — рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов

Он напомнил, что с 2013 года, с момента действия закона «Об областном материнском (семейном) капитале» в Свердловской области было выдано более 54 тысяч сертификатов, средства получили 25 тысяч семей.

Многодетным семьям предусмотрено ежемесячное пособие на детей, пособие на проезд, компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей, социальная выплата на строительство или покупку жилья, первоочередное предоставление мест в дошкольные образовательные организации, компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации и другие.

В Свердловской области в 2006 году в качестве дополнительной меры поощрения многодетности, признания заслуг матерей в воспитании детей был принят Закон о знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть», учредивший соответствующий знак отличия I, II, III степени. На сегодняшний день знаком отличия награждены 4 082 женщин.

«Кстати, что с 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Свердловская область уже приступила к активной реализации демографических инициатив Президента Российской Федерации. В Свердловской области размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 210 рублей. Прогнозируемая численность получателей ежемесячной выплаты в Свердловской области в 2018 году составляет 11 562 человека», — рассказал Андрей Злоказов.

Напомним, в мае 2017 года на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин подписал указ об объявлении в России «Десятилетия детства». В дополнение с Распоряжением правительства РФ «Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022» данная программа открывает возможности перспективного видения проблем семей с детьми и позволяет комплексно ставить и решать тактические и стратегические задачи в этой сфере.