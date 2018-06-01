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В Алтайском крае высокий уровень заболеваемости эпилепсией среди детей
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В Алтайском крае высокий уровень заболеваемости эпилепсией среди детей 

АиФ — Алтай 34 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае в 2017 году зарегистрировано 2965 детей с эпилепсией: 2373 — до 14 лет, 592 — с 14 до 18 лет.
По словам Анны Дудкиной, заведующей краевым детским эпилептологическим кабинетом, который действует на базе Алтайской краевой клинической детской больницы и является единственным в регионе, этот показатель очень высок.
«Это одно из самых частых заболеваний в детском возрасте. Через наш кабинет проходят не менее 100 детей в месяц. Очередь в кабинет очень большая, поскольку принимаются дети со всего Алтайского края», — рассказала Анна Игоревна АиФ-Алтай.
Бывает, что родители обращаются сами, но в основном они привозят детей, получив направление от невролога или педиатра.
Отметим, что иногда многие родители затягивают с лечением, просто не обращая внимания на симптомы данного заболевания: внезапная мышечная слабость, лунатизм, подергивание при засыпании, во время сна и при пробуждении, асимметрия угла рта со слюноотделением и т.д.
По словам Анны Дудкиной, «любые обмороки в пубертатном возрасте (после 14 лет) могут быть дебютом эпилептических феноменов». Поэтому родителям стоит своевременно обращаться к специалистам, иначе можно просто упустить время.
«При своевременном обращении и назначении препарата лечению поддается такая форма эпилепсии, при которой приступ происходит в виде подергивания век подростка или «зависания», когда ребенок сначала словно задумался, а затем продолжает свои действия, но у него появляется «стеклянный взгляд», — говорит Дудкина.
Получить бесплатное лечение в крае сложно. В неделю выдается всего лишь четыре талона. Поэтому специалисты в День защиты детей намерены провести 20 бесплатных обследований, чтобы уменьшить существующую очередь к специалистам. Обследование включает в себя осмотр и проведение электроэнцефалограммы (ЭЭГ) головного мозга. Видеомониторинг необходим для корректного лечения, постановки диагноза.
Акция пройдет в Алтайской краевой клинической детской больнице (ул. Гущина, 179) 1 июня в 11:00.
АиФ — Алтай: последние новости
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