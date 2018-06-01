Российские власти помогут детям обрести счастливое детство с помощью цифровых технологий

Возможности блокчейн, в качестве платформы для ведения прозрачной работы во многих сферах, безграничны. В преддверии дня защиты детей, BitCryptoNews выяснили, какие вопросы могут быть решенными благодаря внедрению технологии в область защиты прав граждан.

Одной из главных проблем является контроль области усыновления детей. Невозможность ведения прозрачной отчетности, а также большое количество сложностей, связанных с подготовкой документов, зачастую становятся препятствиями для взрослых, желающих открыть свою семью приемному ребенку:

Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства рассказала о инициативах ведомства: «Мы сделать электронную, прозрачную очередь на усыновление детей и единую понятную электронную базу, в которой человек будет видеть, какие процессы происходят и какие дети устраиваются в семью. Это все можно обезличить, сделать это безопасным»

Дополнительно, ведется активная работа по формированию платформы Universa. С ее помощью будут фиксироваться все данные об образовании и профильных успехах ребенка. В базу также будут вноситься показатели здоровья (в том числе, проведенные медицинские процедуры). В дальнейшем, данный «сборник» станет ключом к предоставлению профессиональных успехов при устройстве на работу:

«Россия одной из первых в мире стран начала работу над таким социальным проектом, что соответствует инаугурационной речи президента о развитии инновационных технологий и актуально в связи с ожидаемым появлением нового министерства цифрового развития», — заявил Евгений Бунимович , уполномоченный по правам ребенка в Москве.

Еще одной особенностью применения блокчейн является возможность формирования достойной среды для жизни детей с особенностями развития. Технологии позволяют реализовать процесс обучения, создавая альтернативу традиционным устоям.

Диана Гурцкая , председатель Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, отмечает: «Технические инновации настолько стремительно развиваются, что дети вместе с интернет-технологиями впереди нас, а мы позади. Владение технологиями становится основой благосостояния людей. Сегодня важны новые технологические решения для детей с особенностями развития, поскольку они позволят детям выйти в большой мир, а не находиться в резервации».

Дополнительно блокчейн открывает возможности ведения честных сборов для фондов, что в будущем позволит разрушить негативные стереотипы о нецелевых растратах средств. В результате, повышение лояльности людей к области благотворительности позволит создать платформу для спасения множества жизней.

текст: Евгения Лиходей, фото: Pexels