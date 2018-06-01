Энергетики МРСК Урала призывают к неукоснительному соблюдению правил электробезопасности

В День защиты детей специалисты ОАО «МРСК Урала» убедительно просят всех жителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, в особенности родителей несовершеннолетних детей и подростков, проявить максимум внимания и рассказать своим близким о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности

"Заострите внимание детей и подростков на смертельной опасности, которую несет электрический ток. Все энергообъекты являются источником повышенной опасности! Категорически запрещается проникать в электроустановки, а также приближаться к линиям электропередачи во избежание получения серьезных электротравм, которые могут привести к летальному исходу. Бдительность и соблюдение правил безопасного поведения вблизи энергообъектов обезопасят детей и позволят им избежать смерти", — напомнили в пресс-службе компании

ОАО «МРСК Урала» большое внимание уделяет профилактической, информационно-просветительской работе. Сотрудники регулярно проводят в детских садах и школах уроки по электробезопасности, чтобы научить детей правильному обращению с электричеством. Так, за I квартал 2018 года энергетики обучили основам электробезопасности более 15 тысяч детей и подростков, провели более 550 уроков, где ребятам раздали порядка 12 тысяч листовок и плакатов. Также для проведения занятий по теме «Электробезопасность» педагогам передали специализированные методические пособия, передает "Уралинформбюро"

Несмотря на планомерную масштабную работу специалистов энергокомпании по профилактике электротравматизма сторонних лиц, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности.

"Если вы стали свидетелями проникновения посторонних на энергообъекты или игр детей и подростков рядом с ними, необходимо вмешаться, остановить, предостеречь детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8-800-2501-220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение", — отметили в пресс-службе.

На сайте компании размещены все необходимые материалы, которые помогут объяснить детям правила безопасного поведения на энергообъектах.