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Когда улыбка дороже золота. В онкоцентре Екатеринбурга поздравили ямальских детей
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Когда улыбка дороже золота. В онкоцентре Екатеринбурга поздравили ямальских детей 

ИА Север-Пресс 22 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники представительства ЯНАО в Екатеринбурге навестили ямальских пациентов центра детской онкологии и гематологии. Сейчас на лечении в учреждении находятся 8 человек, самому маленькому — 2,5 года, старшему — 15 лет.
Детям в соответствии с возрастом вручили к празднику подарки — развивающие игрушки или наборы для творчества. Кроме того, поговорили с их родителями, выяснили, какая нужна помощь.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» сотрудники ямальского представительства, через две недели они планируют вновь приехать в онкоцентр, уже с артистами. Участники цирковой студии «Арлекино» выступят перед юными пациентами с развлекательной программой «Футбольное диско», посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Отметим, представления обычно проводят на двух этажах больницы, на них приходят все желающие дети и родители.
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