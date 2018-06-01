Когда улыбка дороже золота. В онкоцентре Екатеринбурга поздравили ямальских детей

Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники представительства ЯНАО в Екатеринбурге навестили ямальских пациентов центра детской онкологии и гематологии. Сейчас на лечении в учреждении находятся 8 человек, самому маленькому — 2,5 года, старшему — 15 лет.

Детям в соответствии с возрастом вручили к празднику подарки — развивающие игрушки или наборы для творчества. Кроме того, поговорили с их родителями, выяснили, какая нужна помощь.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» сотрудники ямальского представительства, через две недели они планируют вновь приехать в онкоцентр, уже с артистами. Участники цирковой студии «Арлекино» выступят перед юными пациентами с развлекательной программой «Футбольное диско», посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Отметим, представления обычно проводят на двух этажах больницы, на них приходят все желающие дети и родители.