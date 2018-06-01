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Первый в России «Парад семьи» прошел в Чите в День защиты детей
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Первый в России «Парад семьи» прошел в Чите в День защиты детей 

ТАСС 8 минут назад
ЧИТА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Акция «Парад семьи», участниками которой стали многодетные семьи, дети и просто неравнодушные люди, состоялась в пятницу в Чите. Это первое подобное шествие в России, приуроченное ко Дню защиты детей, сообщил ТАСС российский актер и кинорежиссер Андрей Мерзликин, который присоединился к акции.
"Это первое подобное шествие в России. И если Господь даст, мы будем помнить, что акция начиналась в Чите. Хотелось бы, чтобы мероприятие стало традиционным", — сказал Мерзликин.
Участники «Парада семьи» прошли по улице Горького, мимо здания медицинской академии и храма святого Луки (Войно-Ясенецкого). По оценке полиции, в акции участвовали около 200 человек, преимущественно, дети и их родители. Они несли в руках воздушные шарики и транспарант с надписью «Счастливая семья — сильная Россия!».
Организатором акции выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сопредседатель забайкальского штаба ОНФ Зоя Прохорова рассказала, что участие в акции было добровольным, и собрать людей удалось за считанные дни. «Это импровизационный праздник, праздник от сердца. Вчера кинули клич, а сегодня уже собрались», — добавил Мерзликин.
Шествие завершилось возле Музейно-выставочного центра Забайкальского края, где состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие детские и семейные коллективы города, профессиональные артисты.
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