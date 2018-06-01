Детям нужны автокресла, меньше гаджетов и больше любви

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын призвал взрослых быть внимательным на дорогах — беречь жизнь и здоровье своих детей. Сегодня, в Международный день защиты детей, в информационном агентстве «Север-Пресс» он ответил на вопросы ямальцев, в том числе касающихся безопасности детей во время летнего отдыха.

«Причиной травмирования детей на дорогах являются небрежные и безответственные действия взрослых», — заявил он и привел данные статистики дорожных происшествий с участием детей в 2018 году.

Так, в 2018 году число детей, пострадавших в ДТП, увеличилось с 12 до 25, рост происшествий составил 80 процентов. В половине случаев — это наезд на пешеходов, другая часть — не соблюдение родителями правил перевозки детей, а именно отказ от использования удерживающих устройств. По собственной вине пострадало лишь два ребенка.

Уполномоченный также обратил внимание на бесконтрольное использование детьми интернет-ресурсов, способных причинить вред нормальному развитию несовершеннолетних. Он посоветовал уделять свои детям как можно больше времени и внимания.

В 2018 году на отдых и оздоровление детей направят свыше 350 млн рублей. В рамках заключенных госконтрактов за пределами региона отдохнут 5762 детей, это на 1024 больше, чем в прошлом году. Ямальских школьников примут лагеря и дома отдыха в Тюменской и Курганской областях, Краснодарском крае, Крыму и Болгарии. На пришкольных площадках и в туристических палаточных лагерях автономного округа проведут лето более 8 тысяч подросток, из них 3 тысячи состоят на различных формах учета. По словам Данило Трубицына, в этом году особое внимание обратят на организацию досуга детей с девиантным поведением.