Каждая минута на счету. Пропажа детей — всегда экстренная ситуация

1 июня — День защиты детей. «Вечерка» узнала, что нужно делать, если ребенок не вернулся домой и как ищут пропавших детей.

Первые, кто подключается к поискам пропавшего ребенка, — столичная полиция.

— Потеря ребенка — это всегда экстренная ситуация, — говорит начальник 8-го отдела Московского уголовного розыска Дмитрий Пичугин. — Поэтому как только поступает заявление о пропаже ребенка, все силы поднимаются по тревоге.

По словам Дмитрия Пичугина, большинство пропавших детей — те, кто ушел из дома или детского учреждения самовольно.

— Чаще всего это происходит из-за конфликта в семье, непонимания со стороны близких или общества, а также недостатка внимания или, наоборот, гиперопеки, — поясняет полицейский.

Бывает и так, что в школе ребенок получил двойку и боится идти домой.

— Когда мы находим такого ребенка, главное, чтобы и он, и родители сделали правильные выводы, чтобы подобная ситуация не повторялась, — говорит Пичугин.

Среди «потеряшек» в столице есть и те, кто просто случайно исчез из виду родителей в общественном месте. Были в торговом центре, ходили вместе по магазинам, а потом вдруг раз — и нет ребенка. Довольно типичная ситуация.

— Дети, которые теряются таким образом, находятся практически сразу, — рассказывает полицейский.

При исчезновении ребенка сотрудники полиции незамедлительно приступают к проведению оперативно-разыскных мероприятий, таких как осмотр места исчезновения, к которому сразу выезжает оперативно-следственная группа, опрос свидетелей и прохожих для получения дополнительных сведений, просмотр камер видеонаблюдения, привлечение кинологов со служебно-разыскными собаками.

— Если с собой у ребенка был телефон, то проводятся оперативно технические мероприятия, — рассказал Дмитрий Пичугин.

По словам полицейского, нередко помощь в поиске пропавших детей оказывают и горожане, и волонтерские организации.

— Они с нами прочесывают район поиска, дворовые территории, парки, расклеивают ориентировки и распространяют информацию о пропавших в соцсетях, — пояснил Пичугин.

Также помощь оказывает Бюро регистрации несчастных случаев, куда поступает информация о людях, доставленных в больницы и соцучреждения. Помимо этого, полиции помогает Департамент региональной безопасности города Москвы. Он в случае необходимости подключает к поискам «народную дружину».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Мусаелян, начальник Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве:

— В поисках пропавших спасателям помогают вертолеты отряда «Ангел». У них есть тепловизор. Также, если у пропавшего есть мобильный телефон, мы отправляем ему СМС со ссылкой, при открытии которой фиксируются его геоданные.

ЦИФРА

2,4 тысячи детей пропали в Москве в 2018 году. Большинство благополучно найдены.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ

Дмитрий Второв, президент фонда «Поиск пропавших детей»:

В своей жизни мы привыкаем ко многому. Чистить зубы по утрам, убираться, заниматься спортом. Это становится обыденным. Но, к сожалению, многое другое тоже становится для нас привычным. Например, не обращать внимание на происходящее вокруг и ускорять шаг, если мы чувствуем себя некомфортно. Одиноко стоящий ребенок на улице или человек, которому плохо, — уже зона нашего дискомфорта. Ведь нам надо остановиться, принять решение, взять ответственность. И если по привычке сказать «спасибо» и «доброе утро» ничего не стоит, то не пройти мимо нуждающегося или одинокого ребенка — это уже имеет высокую цену.

Двое малолетних детей зимой идут через поселок, доходят до реки и, балуясь у полыньи, проваливаются в нее и погибают. И ведь никто не спросил у детей, куда они идут. Никто не остановил их на пути к водоему (далее…).

ГАДЖЕТЫ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ

В век современных технологий защитить своего ребенка от опасности можно с помощью специальных гаджетов. Большой популярностью у родителей пользуются специальные GPS-часы. Они позволяют видеть местоположение ребенка в реальном времени. Кроме того, такие часы можно использовать и как средство связи. В случае экстренной ситуации ребенок может нажать специальную кнопку SOS, и его геоданные сразу же отправятся на телефон родителей.

Узнать, где находится ребенок, можно и с помощью мобильного телефона. Для этого достаточно подключить специальную услугу у оператора связи и установить приложение на смартфон. Кстати, своего рода аналогом этих вариантов стал браслет «Москвенок», который московские школьники используют для входа и выхода из здания учебного заведения, а также для того, чтобы поесть в школьной столовой. При использовании браслета родители также получают уведомления на электронную почту или мобильный телефон.

Стоит отметить, что данные о местоположении, которые показывают устройства, не всегда стопроцентно точные. Эксперты по безопасности советуют не полагаться полностью на гаджеты. Тем не менее если с ребенком случится беда, современные технологии помогут узнать примерный район его пропажи.