В Евпатории открыли «Сказочный город»

ЕВПАТОРИЯ, 1 июн — РИА Новости Крым. В Евпатории в сквере имени Ленина открыли «Сказочный город» — большую детскую площадку, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.

Гости нового города смогут прогуляться по проспектам Мечты и Разгуляй, улице Сказочная, Заколдованная, Потешная; Такая, не знаю какая; Карамельная площадь, переулку Бармалея и Косой, Секретному проулку, Тупику знаний, Бульвару Победителей, Аллее Добрые пчелы, Приключений и Премудростей и Фонтанной площади.

По словам организаторов проекта, концепция проекта заключается в том, что на площадке собираются интересные творческие люди, чтобы поделиться своим опытом, знаниями и умениями с детьми. «Здесь дети и взрослые смогут попробовать себя в новых профессиях, поучаствовать в мастер-классах и купить оригинальные подарки — изделия ручной работы», — подчеркнули организаторы.

Открытие «Сказочного города», который просуществует в евпаторийском сквере Ленина до 3 июня, приурочено к Международному дню защиты детей и знаменует собой начало трехдневного детского фестиваля в Евпатории, кульминацией которого станет детский карнавал, который стартует в городе вечером в пятницу.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поручил правительству и властям Крыма разработать меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории.

В советские годы на отдых в Крым направлялись дети изо всех бывших союзных республик, а общее число отдыхающих в пиковые годы (конец 1980-х годов) доходил до девяти миллионов человек. Наиболее востребованным регионом Крыма для оздоровления детей всегда считалась Евпатория на западном побережье Крыма.