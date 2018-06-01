Детская железная дорога в Новосибирске открыла летний сезон работы в День защиты детей

НОВОСИБИРСК, 1 июня. / ТАСС /. Детская железная дорога в Новосибирске начала новый 14-й сезон в День защиты детей. Прокатиться на первом летнем поезде на станции «Спортивная» в Заельцовском парке собрались не только те, кто решил отметить первый праздник лета, но и те, для кого железная дорога — это профессия, нынешняя и будущая.

Проводники, машинисты и начальники

Найти место проведения праздника было легко даже тем, кто впервые решил проехаться по Детской железной дороге. Звуки оркестра, играющего песни из мультфильмов, разносились далеко по лесу. Мамы старались удержать детей, но те бежали на звуки любимой музыки, тем более, что на входе ребятам раздавали белые и красные шарики с символикой РЖД . Дети их брали и торопились занять места среди зрителей.

Они выстраивались вдоль импровизированной сцены, чтобы не упустить ничего из того, что будет происходить. Елена Степанова пришла на праздник заранее, потому что ее 14-летний сын Ярослав учится здесь в Центре подготовки юных железнодорожников, собирается стать машинистом и вообще воодушевлен идеей железной дороги. За победу в конкурсе «Лучший машинист тепловоза» его сегодня должны наградить, и как рассказал сам мальчик, это для него очень важно.

"Я учусь на машиниста и в будущем собираюсь работать на железной дороге. Потому что самое интересное — это процесс управления тепловозом, когда ты запускаешь его и потом сам им управляешь", — сказал Ярослав.

Праздник начался со стихов, которые читали малыши в форме железнодорожников и проводников. Стихи «Я начальником дороги стать давно уже хочу, вот стихи вам прочитаю — эту должность получу», которые исполнил один из юных артистов, особенно понравились зрителям, в числе которых был действующий начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай . Он поздравил всех собравшихся с праздником.

"Детская" магистраль отличается от «взрослой» только меньшей протяженностью и шириной колеи, все остальное — технология и подход к работе — такое же, как на Западно— Сибирской железной дороге. Кроме того, малая магистраль — это прекрасное место досуга для всех жителей города, области и соседних регионов. Так что я хотел бы всех поздравить с наступлением лета, с детским праздником и пожелать всем побольше солнечных дней", — сказал начальник ЗСЖД.

Дорога к движению поездов готова

После поднятия официального флага Детской железной дороги всех пришедших поприветствовали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников , мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие официальные лица, которые также, как и дети, торопились открыть новый железнодорожный сезон.

Символический старт первому рейсу поезда предложила дать начальник Детской железной дороги Юлия Романюк. «Нам предстоит плодотворное лето, мы с удовольствием будем учиться, трудиться, расти. А сейчас мы можем сказать: детская железная дорога к движению поездов готова», — сказала она.

После этого все желающие могли прокатиться на поезде. Дети занимали места в разукрашенных вагонах, доставали телефоны, чтобы записывать видео, и с нетерпением ждали, когда поезд отправится в путь. «Мама, как жаль, что папа с нами не поехал. Представляешь, как ему было бы интересно!» — восторженно говорила девочка лет семи, устраиваясь на коленках, чтобы было удобнее смотреть в окно поезда.

История Детской железной дороги в Новосибирске

Открытие первой очереди Детской железной дороги длиной 2,6 км состоялось в июне 2005 года. Спустя год заработала вторая очередь, и теперь общая протяженность дороги составляет 5,3 км. На дороге работают 4 тепловоза и 12 детских пассажирских вагонов, которые курсируют между 4 станциями, среди которых есть и удобная станция для входа в Новосибирский зоопарк.

В летний сезон детская железная дорога в Новосибирске работает до 31 августа с 10:00 до 19:00 по местному времени ежедневно кроме понедельника и вторника. Летом 2017 года эта железная дорога перевезла 60,5 тыс. пассажиров, а всего за тринадцать рабочих сезонов — 673,5 тыс. пассажиров.