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Вагончик тронулся: в Новосибирске открылась детская железная дорога
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Вагончик тронулся: в Новосибирске открылась детская железная дорога
ngs.ru
1 час назад
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Фото:
ngs.ru
Сегодня, 1 июня, в Новосибирске открылся сезон на детской железной дороге.
О других мероприятиях в День защиты детей НГС сообщал накануне.
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