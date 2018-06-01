Частные детсады в Бурятии стали получать субсидии

УЛАН-УДЭ, 1 июня. / ТАСС /. Частные детские сады в Бурятии стали принимать воспитанников, плата за которых частично вносится из республиканского бюджета. С начала года, в частности, в Улан-Удэ благодаря субсидии устроены 246 детей, сообщил в пятницу на правительственном совещании мэр города Александр Голков

В конце 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал введение субсидиарной поддержки для предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования. Правительство республики приняло решение о доплате частным детским садам за содержание и обучение каждого ребенка, чтобы стимулировать создание дополнительных мест и решить вопрос с очередью в дошкольные учреждения. В ней числятся около 2,9 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет, большая часть из них — них порядка 2,6 тыс. — в Улан-Удэ "Ежедневно количество родителей, желающих отправить своих детей в частные детские сады по сниженным тарифам, увеличивается. Благодаря субсидии устроены 246 детей — по количеству это практически один укомплектованный детский сад. В начале программы все настороженно реагировали на эту инициативу, но работа продолжается. С мертвой точки сдвинулось", — сказал Голков.

По состоянию на конец мая субсидии получили 11 улан-удэнских частных детских садов на общую сумму 891 тыс. рублей, среди них «Юнга», «Радость», «Панда», «Мультяшки», «Маленькая страна», «Наадан», «Дети — наше будущее», «Волшебный гном» и «Вундеркинд», а также начальные школы в статусе детского сада «Планета детства» и «Страна чудес». «В процессе рассмотрения находятся дополнительные заявки», — добавили в Минобрнауки

В районах республики программа частного субсидирования также работает, но пока не так активно, в связи с этим глава республики дал поручение главам районов республики подключиться к ней. «Пока программа запущена в Кижингинском районе, где устроено 18 детей, на подходе — Иволгинский и Заиграевский районы республики», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что региональные власти готовы выплачивать лицензированным частным детским садам (с лицензией на ведение образовательной деятельности — прим. ТАСС) по 5,8 тыс. рублей за каждого ребенка в месяц. Частным детским садам, не имеющим такой лицензии, доплачивается по 3 тыс. за каждого ребенка. В Бурятии насчитывается 24 лицензированных частных дошкольных организации, их посещают 2 тыс. 527 дошкольников. Услугу по уходу и присмотру 678 детям предоставляют 35 индивидуальных предпринимателя.