Ещё
Сериал про Рапунцель продлили на 3 сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Помните ли вы Цоя: тест
Помните ли вы Цоя: тест
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Сериал про Рапунцель продлили на 3 сезон 

Tlum.ru 55 минут назад
Фото: Tlum.ru
Disney Channel объявил о том, что сериал «Рапунцель» продлили. Пока на канале показали только первый сезон приключений длинноволосой принцессы и ее друзей, второй сезон начнет выходить в конце месяца, но создатели уверены в успехе проекта.
Во втором сезоне Рапунцель отправится за пределы своего королевства, чтобы разгадать загадку черных скал и ее связи с ними. Конечно, вместе с ней будет ее жених Юджин, подруга Кассандра, хамелеон Паскаль, конь Максимус, друг Юджина — Лэнс и головорезы из «Сладкого утенка».
Первый сезон достиг отметки в 40 миллионов зрителей и стал сериалом номер один для девочек 9−14 лет на кабельном телевидении. Так что нас ждет еще очень много приключений этих героев!
Tlum.ru: последние новости
Тест: Сможете вы вспомнить, какие советские мультфильмы - экранизация, а какие нет Можно ли детям смотреть «Псы под прикрытием» Джеки Чан показал свою работу над «ЛЕГО Ниндзяго фильмом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помните ли вы Цоя: тест68
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть10
Ляпы в советских кинохитах7
Как звезды готовятся к роли проституток2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина10
Видео
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение