Сериал про Рапунцель продлили на 3 сезон

Disney Channel объявил о том, что сериал «Рапунцель» продлили. Пока на канале показали только первый сезон приключений длинноволосой принцессы и ее друзей, второй сезон начнет выходить в конце месяца, но создатели уверены в успехе проекта.

Во втором сезоне Рапунцель отправится за пределы своего королевства, чтобы разгадать загадку черных скал и ее связи с ними. Конечно, вместе с ней будет ее жених Юджин, подруга Кассандра, хамелеон Паскаль, конь Максимус, друг Юджина — Лэнс и головорезы из «Сладкого утенка».

Первый сезон достиг отметки в 40 миллионов зрителей и стал сериалом номер один для девочек 9−14 лет на кабельном телевидении. Так что нас ждет еще очень много приключений этих героев!