Где и как отметить День защиты детей? Программа празднования

Программа празднованияСегодня, 1 июня, в 14:00 на площадке Дома Дружбы пройдет праздничное мероприятие, которое посвящено Международному дню защиты детей. Для детей столицы подготовлены различные развлекательные мероприятия: 14:00 — Выставка детского творчества, посвященная национальным костюмам, истории и традициям (фойе Музея дружбы народов России Дома дружбы) 14:30 — Конкурс «Рисунок на асфальте» (площадка Дома дружбы) 14:30 — Концертная программа с участием аниматоров проекта «Веселый доктор» (площадка Дома дружбы) 14:30 — Игровая площадка от антикафе «Место» 14:30 — Аквагрим 14:30 — Творческая площадка. Сладкие угощения от Профком ДГПУ. Место проведения: площадь Ленина, дом 2, площадка ГБУ РД «Дом дружбы». Организаторами данных мероприятий выступили ГБУ РД «Дом дружбы» совместно с волонтерами проекта «Веселый доктор» и добровольческого объединения «Открытые сердца» при содействии Центра развития добровольческих инициатив РД и Республиканского молодежного центра.