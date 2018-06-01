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Где и как отметить День защиты детей? Программа празднования
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Где и как отметить День защиты детей? Программа празднования 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Программа празднованияСегодня, 1 июня, в 14:00 на площадке Дома Дружбы пройдет праздничное мероприятие, которое посвящено Международному дню защиты детей.
Для детей столицы подготовлены различные развлекательные мероприятия:
14:00 — Выставка детского творчества, посвященная национальным костюмам, истории и традициям (фойе Музея дружбы народов России Дома дружбы)
14:30 — Конкурс «Рисунок на асфальте» (площадка Дома дружбы)
14:30 — Концертная программа с участием аниматоров проекта «Веселый доктор» (площадка Дома дружбы)
14:30 — Игровая площадка от антикафе «Место»
14:30 — Аквагрим
14:30 — Творческая площадка.
Сладкие угощения от Профком ДГПУ.
Место проведения: площадь Ленина, дом 2, площадка ГБУ РД «Дом дружбы».
Организаторами данных мероприятий выступили ГБУ РД «Дом дружбы» совместно с волонтерами проекта «Веселый доктор» и добровольческого объединения «Открытые сердца» при содействии Центра развития добровольческих инициатив РД и Республиканского молодежного центра.
Mirmol.ru: последние новости
Администрация города Махачкалы представила программу празднования Дня защиты детей в городе В Махачкале состоялась благотворительная акция «Твори добро» Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок»
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