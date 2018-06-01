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Праздничные мероприятия к Дню защиты детей пройдут в июне в 18 больницах Москвы
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Праздничные мероприятия к Дню защиты детей пройдут в июне в 18 больницах Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия к Дню защиты детей проведут в 18 московских больницах в начале июня. Об этом в пятницу сообщается на портале столичной мэрии.
"Первого, второго и седьмого июня в 18 больницах при содействии Департамента здравоохранения Москвы проведут праздники к Дню защиты детей. Маленьких пациентов и их родителей ждут мастер-классы, выставки, театральные постановки и многое другое", — говорится в сообщении.
Так, в больнице имени З. А. Башляевой 1 июня можно будет полазить на скалодроме, увидеть коллекцию старых пожарных касок и послушать концерт с участием звезд эстрады и байкер-шоу "Ночные волки".
В реабилитационном центра «Текстильщики» для детей с ограниченными возможностями проведут развлекательные игры и мастер-классы. Конкурс детских рисунков пройдет в Вороновской городской больнице. В некоторых больницах пройдут театральные представления. Также там можно будет послушать лекции на тему здоровья детей.
С полным списком больниц, где пройдут мероприятия в честь праздника, можно ознакомиться на портале мэрии Москвы.
Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве, хотя в ряде стран подобный день отмечали в привязке к разным датам и раньше. В настоящее время Международный день защиты детей отмечают более 60 государств, в том числе в России, бывших республиках СССР и государствах, ранее входивших в социалистический блок.
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