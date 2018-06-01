29 проектов из Удмуртии получат президентские гранты

Ижевск. Удмуртия. Фонд президентских грантов назвал победителей первого конкурса 2018 года. Как сообщается на сайте организации, всего было представлено 9 175 проектов из всех 85 регионов страны.

31 мая первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко провел заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества. Именно тогда стали известны проекты, которые получат финансовую поддержку.

Удмуртию представляли 123 проекта. 29 из них прошли отбор. Победителями от Удмуртской Республики стали:

— Первые городские юношеские игры боевых искусств (Некоммерческое партнерство «Клуб боевых и спортивных единоборств города Воткинска»), размер гранта — 479 511 рублей;

— Детям Удмуртии — спортивное будущее (Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Восточного боевого единоборства Удмуртской Республики»), размер гранта — 2 998 250 рублей;

— Республиканский инклюзивный фитнес-марафон «Поверь в себя» (региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга Удмуртской Республики»), размер гранта — 1 779 800 рублей;

— Наследники славы — хранители памяти (Удмуртская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны»), размер гранта — 512 190 рублей;

— Международный танцевальный лагерь для детей и молодежи финно-угорского мира «МОСТ» (Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация „Удмурт кенеш“), размер гранта — 2 060 553,03 рублей;

— Комната волшебства (Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“), размер гранта — 306 360 рублей;

— Кочевая мастерская архитектуры культурного наследия (Удмуртское региональное отделение общественной организации „Союз архитекторов России“), размер гранта — 335 196 рублей;

— „Кузница патриотов“ (Общественная молодежная организация города Воткинска и Воткинского района „Военно-патриотический клуб „Десантник“), размер гранта — 494 910 рублей;

— Проведение Первого межрегионального казачьего детско-юношеского лагеря „Казачья смена“ (Верхнекамское отдельное окружное казачье общество), размер гранта — 9 029 179 рублей;

— Создание Студии театрального творчества для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), детей-инвалидов „Семицветик“ (Можгинская районная организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“), размер гранта — 419 773 рубля;

— Желтая бирка (автономная некоммерческая организация по защите животных „Жёлтая бирка“), размер гранта — 463 620 рублей;

— Мастерская для талантливых детей — Ступени творчества (Автономная некоммерческая организация „Детская эстрадная студия „Дельфин“), размер гранта — 719 658 рублей;

— Просветительская программа „Открытая астрономия“ (Автономная некоммерческая организация „Ижевское астрономическое общество“), размер гранта — 494 685 рублей;

— Инклюзивная театральная академия (Индустриальная районная организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“ Ижевска), размер гранта — 2 344 332,07 рублей;

— МастерскаЯ без границ (Увинская районная организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“), размер гранта — 345 544 рубля;

— Социальный проект „Электронный ветеран“ по обучению граждан старшего поколения компьютерной грамотности (Можгинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов “), размер гранта — 469 800 рублей;

— КиберСфера (командный турнир по компьютерной безопасности) (Социально ориентированная автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области материнства и детства „Школа-кроха“), размер гранта — 498 000 рублей;

— Мастерская писателя Е. Пермяка: творческое развитие ребенка в сфере писательского слова (Региональный благотворительный фонд помощи многодетным семьям, малоимущим семьям, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям группы риска „Зонтик“), размер гранта — 277 891 рубль;

— От сердца к сердцу: дополнительное образование равных возможностей (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования „Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий“), размер гранта — 2 942 568 рублей;

— Школа студенческого актива профессиональных образовательных организаций „Команда ПРОФИ“ (Региональная общественная организация „Удмуртская организация Российского Союза Молодежи“), размер гранта — 1 832 447 рублей;

— Конкурсная программа „Калашников: человек-легенда“ (Региональная общественная организация „Союз журналистов Удмуртии“), размер гранта — 1 827 070 рублей;

— Остров детства (Каракулинская районная (местная) организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“), размер гранта — 161 700 рублей;

— Тазалык (Воткинская районная организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“), размер гранта — 2 011 190 рублей;

— Внедрение инновационной инклюзивной образовательной технологии „Профориентационная настольная игра ПрофХ“ (автономная некоммерческая организация „Центр развития образовательных технологий“), размер гранта — 2 981 183 рубля;

— „Первый Ижевский Фестиваль Фантастики“ — IV (Фонд развития города „Арго“), размер гранта — 499 543 рубля;

— Дедушки, бабушки, внуки — онлайн (Игринская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов), размер гранта — 499 244 рубля;

— Сад дружбы народов (Общественная организация „Общество русской культуры Удмуртской Республики“), размер гранта — 488 422 рубля;

— Сила духа (местная православная религиозная организация прихода храма Казанской иконы божией матери поселка Балезино Балезинского района Удмуртской Республики Глазовской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), размер гранта — 430 712 рублей;

— „Биатлон — в село“ (автономная некоммерческая организация „Лыжно-биатлонный клуб „Ясень“), размер гранта — 499 900 рублей.

Подробнее познакомиться с проектами можно здесь.