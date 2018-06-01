День защиты детей. Как провести праздничные выходные в округе

Парад самокатов на Маршала Жукова

В доме культуры «Берендей» пройдёт детский праздник. В 12.00 состоится «Парад самокатов»: каждый ребёнок, приехав на своем самокате и зарегистрировавшись, получит приз за участие. На площадке будет работать специальная «Фотозона» для детей с фирменными тегами Дома культуры «Берендей».

Территория будет разбита на тематические зоны. В игровой будут горки, сухой бассейн с шарами, батут и игрушки. В информационной зоне родители смогут записать детей в кружки. А на площадке для самых маленьких будут организованы игры и фитнес-минутка. В творческой зоне «Цветочная поляна» с 13.00 до 14.00 будет мастер-класс по мотивам живописи импрессионистов — Клода Моне и Огюста Ренуара. В интерактивной зоне с 13.00 до 13.30 пройдёт игровая экскурсия по 13 городам, посвящённая выставке «Азбука путешествий».

Вход свободный.

Когда: 1 июня, начало в 12.00.

Где: проспект Маршала Жукова, 76.

Советские мультфильмы в «Ходынке»

Галерея «ГРАУНД Ходынка» приглашает ребят и их родителей на программу «Мультфильмы, которые рисуют дети», в рамках которой пройдут бесплатные показы. Праздник будет состоять из двух частей, каждая из которых продлится по часу. В кинозале галереи покажут советские мультики киностудии «Союзмультфильм». Сначала гости посмотрят «Петю и Красную Шапочку», «Королеву Зубную Щетку», «Баранкин, будь человеком!», «Цветик-семицветик» и «Переменку № 4». Затем дети увидят мультфильмы «Песенка радости», «Топтыжка», «Конец черной топи» и «Вовка в Тридевятом царстве». Вход свободный.

Когда: 1 июня, с 14.00 до 16.00.

Где: улица Ирины Левченко, дом 2.

Семейный праздник на Маршала Катукова

В библиотеке №248 состоится семейная интерактивная программа «Хорошо, что снова лето!». В рамках праздника пройдёт конкурс рисунков на асфальте, на экспресс-квесте будут разнообразные задания, на мастер-классе «Цветочная полянка» все желающие своими руками сделают цветы из разноцветной бумаги, а на специальной акции можно будет обменяться любимыми книгами.

Когда: 1 июня, начало в 15.00.

Где: улица Маршала Катукова, 19, корп. 2.

Праздник здоровья в Тушино

На территории ГКБ им. З. А. Башляевой пройдёт 3-й Московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей». В программе — концерт с участием звёзд эстрады и детских творческих коллективов, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» , выставки пожарно-спасательной техники и «Научись спасать жизнь». В павильоне «Здоровье» можно будет получить консультацию врачей-специалистов. Также будут работать школа родителей, павильоны детского творчества и мастерства, аттракционы, желающим сделают аквагрим. Для детей будет организовано горячее питание, напитки и мороженое. Вход свободный.

Когда: 1 июня, начало в 12.00.

Где: улице Героев Панфиловцев, 28.

Фестиваль в парке «Северное Тушино»

В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» 2 июня в 12.00 пройдёт большой праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Фестиваль детского творчества организует дом культуры «Алые паруса». На празднике можно будет увидеть выступления творческих объединений со всей Москвы. Детские коллективы представят театрализованные постановки, исполнят песни и покажут хореографические номера. Параллельно дети смогут поиграть в футбол, в теннис, принять участие в эстафетах и конкурсах. Завершится праздник запуском в небо большого воздушного змея и самолёта — дети и подростки сделают их на мастер-классе. По итогам фестиваля будет создан календарь на 2019 год с фотографиями участников. Вход свободный.

Когда: 2 июня, начало в 12.00.

Где: парк «Северное Тушино».

Цирковое шоу в Покровском-Стрешневе

В районе Покровское-Стрешнево в субботу на площадке у театра танца «Гжель» пройдет большая праздничная программа «Детство — территория свободы», посвященная Международному дню защиты детей. Юные гости смогут увидеть цирковое представление Александра Стрельникова , творческие номера юных артистов и показательные выступления сотрудников МЧС . На площадке можно будет также сделать аквагрим, поучаствовать в веселых стартах, викторинах и соревнованиях. Организаторы: управа района Покровское-Стрешнево и ГБУ ЦДМСИ «Крылья». Вход свободный.

Когда: 2 июня, начало в 12.00.

Где: улица Свободы, дом 10.

Подростковое кино в «Юности»

В кинотеатре «Юность» к празднику пойдут показы современных подростковых фильмов и анимации в рамках программы «Эхо международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“. Фестиваль выбирает фильмы со всего мира, которые транслируют вечные ценности — дружбу, любовь, творческое начало, добрые семейные отношения. Слоган фестиваля: „Кино, которому доверяют“. В расписании представлены как полнометражные фильмы, так и анимационные сборники короткого метра. Вход свободный в порядке живой очереди. Подробнее о сеансах по ссылке: www.mos-kino.ru/event_909.html

Когда: 3 июня, начало в 11.30.

Где: улица Маршала Рыбалко, дом 1.