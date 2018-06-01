Ещё
Два детских сада на 700 мест введены в эксплуатацию в ТиНАО ко Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Помните ли вы Цоя: тест
Помните ли вы Цоя: тест
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Два детских сада на 700 мест введены в эксплуатацию в ТиНАО ко Дню защиты детей 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Два детских сада общей вместимостью 700 мест введены в эксплуатацию в поселении Московский ко Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«Два детских сада для 700 малышей введены в Московском ко Дню защиты детей. Детские сады расположены в микрорайоне «Первый Московский город Парк» поблизости друг от друга», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
Уточняется, что в каждом из детских садов площадью по 5,75 тыс. кв. м разместятся по 14 групп, а всего детсады примут по 350 воспитанников. Светлые, уютные теплые и просторные помещения — спальные, игровые максимально приспособлены для занятий и отдыха. «Ввод двух крупных детских садов в Московском — лучший подарок малышам и их родителям ко Дню защиты детей, отмечаемому сегодня», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в августе строители обязались завершить строительство школы на 775 учащихся (31 класс). Здание школы площадью 13,1 тыс. кв. м включает два трехэтажных монолитных блока с переходом между ними. В школе предусмотрены классы для изучения иностранных языков, лингвистическая лаборатория, кабинеты информатики и интернет-клуб, комнаты труда, моделирования и технической игрушки. Имеется два спортивных зала (большой и малый), актовый зал на 465 человек, библиотека и медиатека, включающая компьютерный центр на 13 компьютеров с сопутствующим оборудованием и издательский центр, оснащенный компьютером и оборудованием для переплета.
«Завершение строительства школы намечено на июль, передача под заселение — август-сентябрь 2018 г. Школа начнет обучение детей с 1 сентября текущего года», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Минздрав РФ: 91% детей с ВИЧ-инфекцией получают антиретровирусную терапию Почти 700 детей и подростков бесплатно отдохнут летом в городских лагерях в центре Москвы Младенческая смертность в России снизилась в январе-апреле на 0,5% - до 5,1%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помните ли вы Цоя: тест64
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть10
Ляпы в советских кинохитах7
Как звезды готовятся к роли проституток2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина10
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение