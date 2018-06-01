Два детских сада на 700 мест введены в эксплуатацию в ТиНАО ко Дню защиты детей

Два детских сада общей вместимостью 700 мест введены в эксплуатацию в поселении Московский ко Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«Два детских сада для 700 малышей введены в Московском ко Дню защиты детей. Детские сады расположены в микрорайоне «Первый Московский город Парк» поблизости друг от друга», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

Уточняется, что в каждом из детских садов площадью по 5,75 тыс. кв. м разместятся по 14 групп, а всего детсады примут по 350 воспитанников. Светлые, уютные теплые и просторные помещения — спальные, игровые максимально приспособлены для занятий и отдыха. «Ввод двух крупных детских садов в Московском — лучший подарок малышам и их родителям ко Дню защиты детей, отмечаемому сегодня», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в августе строители обязались завершить строительство школы на 775 учащихся (31 класс). Здание школы площадью 13,1 тыс. кв. м включает два трехэтажных монолитных блока с переходом между ними. В школе предусмотрены классы для изучения иностранных языков, лингвистическая лаборатория, кабинеты информатики и интернет-клуб, комнаты труда, моделирования и технической игрушки. Имеется два спортивных зала (большой и малый), актовый зал на 465 человек, библиотека и медиатека, включающая компьютерный центр на 13 компьютеров с сопутствующим оборудованием и издательский центр, оснащенный компьютером и оборудованием для переплета.

«Завершение строительства школы намечено на июль, передача под заселение — август-сентябрь 2018 г. Школа начнет обучение детей с 1 сентября текущего года», — добавили в пресс-службе.