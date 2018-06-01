Из-за непогоды праздники для детей в пермских парках перенесли на 6 июня

Праздники в честь Дня защиты детей, которые сегодня вечером должны были состояться в парках Перми, перенесли на 6 июня. Об этом сообщает городская администрация.

— Праздничные мероприятия в парках города перенесены в связи с холодной погодой. 6 июня малышей по-прежнему будут ждать море сладостей, уроки волшебства, встречи с героями из любимых мультфильмов и дискотека.

6 июня праздничные программы по традиции будут организованы в четырёх парках: «Счастье есть» на улице Маршала Рыбалко, саду имени Миндовского в Индустриальном районе, в райском саду в Мотовилихе и парке Чехова на Гайве.

Праздник «Сладкое королевство» в закамском парке «Счастье есть» состоится с 18:00 до 20:00. Каждый ребенок сможет сделать для себя сладкий подарок — букет из конфет или расписной душистый пряник. Также будет шоу мыльных пузырей.

В саду им. Миндовского детей будут ждать с 17:00 до 19:00. Под открытым небом они увидят спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Поиграть в гигантский конструктор посетители праздника смогут на интерактивной площадке МегаLEGO.

В «Райском саду» в Мотовилихе состоится семейное развлекательное шоу с 17:00 до 19:00. Будут жонглёры, фокусники и артисты.

В парке Чехова с 17:00 до 19:00 устроят цирковое представление. В программе: акробатический иллюзион и танцевальные номера с участием собак и семейный спектакль «Как львенок и черепаха песню пели».

Ранее 59.ru сообщал, что 1 июня школьники станут в самый дружный хоровод. Это мероприятие в Перми должно состояться.