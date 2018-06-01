Более 300 юных талантов Волгограда отдохнут в санатории на Черном море

Волгоградские школьники три недели будут отдыхать в санаторно-оздоровительном лагере «Старт» в Туапсе. Как сообщает пресс-служба губернатора, более 330 детей поощрены бесплатными путевками за достижения в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни. Всего в «Старте» этим летом смогут отдохнуть 772 школьника. Следует отметить, что этот лагерь Волгоградская область в 2015 году получила в безвозмездное пользование. По данным областного комитета образования, еще 500 ребят отдохнут в детских центрах «Орленок», «Артек» и «Смена». Путевки предоставляются за счет средств федерального бюджета. Отметим, оздоровительная кампания 2018 года в Волгоградской области охватит более 140 000 детей. Ребята отдохнут как в пришкольных, так и загородных профильных учреждениях. Так, в лагере «Сосна» будет организована смена для юных журналистов; лагере имени Гули Королевой отдохнут одаренные дети. Ребят, увлекающихся робототехникой, ждут в лагере имени Юрия Гагарина . Смена по пожарной безопасности организована в «Орленке». В камышинском лагере «Солнечный» отдохнут юнармейцы.