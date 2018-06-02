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В Томске детей и взрослых с пороками лица в эти дни оперируют бесплатно
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В Томске детей и взрослых с пороками лица в эти дни оперируют бесплатно 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Акцию под названием «Улыбнись!» проводит томское НИИ микрохирургии, туда в преддверии Дня защиты детей съехались лучшие российские врачи в области челюстно-лицевой хирургии. Конcультации продлятся до воскресенья, а вот операции уже начались и будут идти до пятого июня. Акция проходит в Томске уже в 18-й раз. За все годы ее существования прооперировали около восьмисот детей, напоминает телеканал «Россия 24».
"Мы смотрим, каких пациентов у нас в городе много, каким пациентам отказывают в лечении, отправляют в крупные города. Исходя из всех данных, мы стараемся привлекать этих специалистов", — отметил Андрей Байтингер, микрохирург НИИ Микрохирургии, организатор акции «Улыбнись».
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