#ЛетоСПользой: больше 15 тыс. добрых дел совершат школьники за каникулы

1 июня стартует всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» в рамках Года добровольца в России.

Это квест-игра, которая мотивирует детей и подростков совершать конкретные полезные дела. Накормить бездомных животных, очистить двор от мусора, провести просветительские обучающие мероприятия с детьми помладше, помочь пенсионерам и многое другое смогут дети этим летом, сообщает официальный сайт Года добровольца. О совершенных поступках ребята будут рассказывать в социальных сетях, показывая, что добрые дела — это легко и интересно.

Задания конкурса еженедельно будут появляться на официальной странице в социальной сети. Они охватят 10 тематических направлений: «Свой дом/квартира», «Природа», «Культура», «Семья», «Школа», «Спорт/ЗОЖ», «Животные», «Пожилые люди», «Двор» и «Младшие дети». Помимо этого в игру включены задания от звезд и событийные номинации (День России, День отца).

Каждую неделю организаторы будут выбирать трех победителей, а по итогам всего конкурса определятся обладатели суперпризов. Чем больше добрых дел сделают все участники конкурса, тем больше заданий и призов появится.

Лучшие смогут выиграть путевку во всероссийский детский центр, тур на Камчатку или в Крым, лонгборд, экшн-камеру, гироскутер, фотоаппарат и другие ценные призы.

Участником конкурса может стать любой ребенок и подросток в возрасте до 18 лет, проживающий в России. Итоги конкурса будут подведены 28 августа, а призы будут разыграны 9 сентября.