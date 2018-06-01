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«Аэроэкспресс» дарит подарки юным пассажирам в Международный день защиты детей
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«Аэроэкспресс» дарит подарки юным пассажирам в Международный день защиты детей 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники компании «Аэроэкспресс» вручат юным пассажирам подарки в Международный день защиты детей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании, которая обеспечивает пассажирские железнодорожные перевозки между Москвой и основными аэропортами столицы.
"1 июня юные пассажиры при поездке на «Аэроэкспресс» получат в подарок воздушные шары и сладости. Всего в компании подготовили 600 подарочных комплектов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что юные пассажиры смогут получить подарки на стойках информации в аэропорту Шереметьево, на Белорусском и Павелецком вокзалах, а также у сменного специалиста на Киевском вокзале. Всех пассажиров с детьми к пунктам выдачи подарков будут направлять кассиры.
"Компания «Аэроэкспресс» поздравляет пассажиров с Международным днем защиты детей и желает, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и вниманием родителей и взрослых. С наступлением школьных каникул растет количество пассажиров, путешествующих с детьми", — приводится в сообщении комментарий исполнительного директора «Аэроэкспресса» Валерия Федорова.
Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве, хотя в ряде стран подобный день отмечали в привязке к разным датам и раньше. В настоящее время Международный день защиты детей отмечают более 60 государств, в том числе в России, бывших республиках СССР и государствах, ранее входивших в социалистический блок.
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