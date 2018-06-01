Накануне Дня защиты детей волонтеры навестили маленьких пациентов

31 мая пациентов Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова навестили волонтеры-медики и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Вячеслав Манучаров

«Мне очень приятно в этот предпраздничный день быть рядом с вами. Завтра уже наступит лето. И я хочу, чтобы это лето подарило каждому много приключений, радости и, конечно же, здоровья. Теперь я — посол Года добровольца в России. Я считаю, что делать добрые дела бескорыстно — это здорово! Вместе со мной к вам в гости пришли и ребята, волонтеры-медики, которые такие добрые дела совершают ежедневно, — начал встречу Вячеслав Манучаров с детьми и их родителями. — Мы сегодня приехали не с пустыми руками, чтобы в вашей замечательной игровой комнате стало еще больше игрушек и развлечений». На встречу к гостям пришли юные пациенты отделения микрохирургии №2 с мамами и папами. В этом отделении проходят диагностику и лечение дети с патологиями сосудистой системы. Ребята расспрашивали Вячеслава о том, как он стал артистом, о том кем мечтал быть в детстве, о съемках в кино.