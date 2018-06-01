В Ленобласти выросло количество многодетных семей

Количество семей, воспитывающих трех и более детей, в Ленобласти за последние пять лет существенно увеличилось — с 7 до 13 тысяч. В многодетных семьях подрастает 40 тысяч детей.

30 мая на территории Ломоносовского района состоялось мероприятие посвященное чествованию и награждению лучших многодетных семей Ленинградской области. На праздничное мероприятие были приглашены многодетные семьи из всех районов 47 региона. Участникам вручали дипломы, цветы, памятные и ценные подарки, например, многодетная семье Артура и Анны Новиковых из города Бокситогорска, которая воспитывает 7 детей, получила Сертификат на приобретение автомобиля.

Александр Дрозденко в своем поздравлении с Международным Днем защиты детей отдельно отметил, что вопросы детства это приоритетные вопросы для правительства Ленобласти. Главная задача правительства создание самой современной системы образования, воспитания и охраны здоровья подрастающего поколения. Напомним, что в 2018 году область выделила на меры социальной поддержки материнства и детства 3 млрд рублей.

Помимо стандартного пособия при рождении ребенка в Ленобласти действуют дополнительные выплаты: при рождении трех и более детей одновременно, единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка, компенсации на питание детям и кормящим матерям, компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупку одежды — всего 15 видов выплат.

Напомним, что с 1 января 2018 года в действие вступил Социальный кодекс Ленинградской области, меняющий меры социальной поддержки семьям с детьми. Теперь поддержка будут оказывать в соответствии с критерием нуждаемости.

Как уже писал ivbg.ru, в 2019 году 837 семей Ленинградской области получат земельные участки, полностью готовые для строительства индивидуальных жилых домов.

Всего в Ленинградской области проживает более 250 тысяч детей. Для которых в регионе работает свыше 100 организаций дополнительного образования — домов творчества юных, спортивных и художественных школ. В регионе действуют 385 детских садов и 370 школ.