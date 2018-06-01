Объявлены победители первого в 2018 году конкурса президентских грантов

Рисовать лодочки, дома, цветы, этим детям очень сложно. У них ДЦП, аутизм и эпилепсия. Поэтому свои первые картины они пишут абстрактно. Яркими и щедрыми мазками, не жалея красок. Так, как видят этот мир.

Художники сами решают, как смешать краски. Если пальчики еще не могут уверенно держать кисточку, помогают взрослые. И не важно, что таких цветов в природе не бывает. Они живут в их воображении. Как у великого Ван Гога, который тоже страдал эпилепсией. Его именем организаторы этой мастерской для необычных детей назвали свой проект — «Дети Ван Гога». Творчество дает шанс каждому найти себя, повысить самооценку и почувствовать уверенность в своих силах. К каждому ребенку индивидуальный подход.

"В чем уникальность нашего проекта — у нас, в том числе, есть и профессиональные педагоги-художники, которые могут именно научить детей, развить творческие способности. В нашей команде есть и мамы, которые понимают и потребности развития наших детей и сложности. Они чувствуют наших детей. Имеют профессиональное художественное образование, дефектологическое образование и педагогические образование", — рассказывает учредитель автономной некоммерческой организации помощи детям-инвалидам «Эпицентр» Ольга Пономарь.

Организация Ольги Пономарь получила президентский грант в 2017 году. Ее мастерская уже как семейный клуб, где дети с похожими проблемами не только общаются, но и развивают таланты. И таких неравнодушных взрослых в стране немало. В этом году заявок почти вдвое больше. Свыше 9 тысяч проектов со всей России. И не только из мегаполисов, 80% участников — из глубинки. Проекты тоже самые разные. Кто-то предлагает выпустить сборник стихов для ветеранов войны, кто-то — создать музыкальный коллектив для юных талантов или построить парк для детей.

Сергей Кириенко. "Наша задача — создать систему поддержки гражданскому обществу в стране, поддерживая самые разные проекты: социальные, благотворительные, правозащитные. И в том числе, показать правильный пример для отношения к взаимодействию с гражданским обществом и с некоммерческими организациями и органов власти субъектов Российской Федерации и органов власти муниципалитетов", — заявил первый замруководителя Администрации президента

Людям, готовым изменить мир вокруг себя, власти выделяют беспрецедентную сумму — 8 миллиардов рублей. Одним на реализацию проекта требуется 30 тысяч, другим несколько миллионов. Эти деньги не облагаются налогами. Все средства пойдут только на воплощение. И самое главное — удачные проекты государство будет поддерживать не один год, а постоянно.