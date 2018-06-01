Зоны отдыха для семей с детьми появятся до конца года в 10 тыс. российских организаций

Почти 4 тыс. российских магазинов, офисов, банков и кафе помечены бело-голубой наклейкой с изображением головы игрушечного медведя и надписью «Здесь рады детям». Маркировка обозначает, что в данном заведении семья сможет удовлетворить естественные потребности ребенка или найти для него развлечение. Поиском компаний, готовых оказать небольшую помощь детям, занимается проект Kid-Friendly (от англ. «дружелюбно настроенный по отношению к детям»). В июне к инициативе присоединятся сеть клиник «МедОк», фитнес-клубы Fit-n-Go, зоомагазин «Четыре лапы». Организаторы пообещали, что до конца года число kid friendly-объектов по всей России увеличится до 10 тыс. Об этом сообщается в пресс-релизе сети центров раннего развития «Бэби-клуб», запустившей кампанию в 2016 году.

"Замысел Kid-Friendly состоит в том, чтобы дети вместе со своими родителями чувствовали себя легко и свободно в городе и не испытывали при этом никаких неудобств. От нас и многих других компаний города понадобится лишь открыть двери своих офисов для родителей с детьми, когда им потребуется небольшая помощь. Если в офисе есть возможность организовать минимальную детскую зону со столом и стульчиками, водой и есть, где помыть руки, то легко можно стать kid friendly-компанией", — поясняется в пресс-релизе.

Сейчас точки Kid-Friendly ранжируются по уровню «дружелюбности». Базовый уровень присваивается организациям, которые пускают в туалеты, предлагают воду и возможность отдохнуть на диване. Уровень «Плюс» получают те компании, где ребенка пускают на кухню, дают возможность бесплатно перекусить, почитать книги, поиграть. Уровень «Максимум» присваивается местам с зонами отдыха, комнатой для кормления грудных детей с пеленальным столиком, игровой и аниматорами. Оснащенность точек варьируется в зависимости от целевой группы детей — до 11 месяцев, 1 — 3 лет, 3— 7 лет, 7 — 12 лет.

"Мы хотим изменить образ города, предоставив возможность детям зайти не только в наши клубы, но и в банки, магазины, салоны связи, где их с улыбкой встретит персонал, где ребенок сможет сходить в туалет, попить воды или переодеться, — рассказал основатель российской сети «Бэби-клубов» Юрий Белонощенко . — Пусть для родителей с детьми перестанет быть настоящим испытанием выход в город. А тревожные вопросы: «Где можно передохнуть?», «А пустят ли туда с ребенком?», «А чисто ли там?», — рассеются, когда повсеместно будет встречаться знак Kid-Friendly и каждый ребенок сможет стать желанным гостем дружелюбной организации".

Идея проекта родилась в 2015 г. на одной из встреч, организованных образовательной платформой Global Education Futures и инициативой Детского фонда ООН Voice of Youth, направленной на решение проблем молодежи. Эксперты обсуждали с детьми будущее городов и выяснили, что современный город представляется ребенку недружелюбным, непонятным. В качестве решения дети предлагали создать Kid-Friendly-точки.

Команда проекта запустила мобильное приложение с картой точек KIDFRIENDLY. С помощью программы можно будет найти ближайшее «дружелюбное» заведение, сохранять объекты и маршруты. В Kid-Friendly-зонах также могут появиться автоматы с товарами для мам и детей.

"За два года проект был представлен на множестве международных площадок, в том числе и за океаном: в Перу и Чили. Сейчас проект готовится к размещению в испаноговорящем мире. Ведь проблемы, решаемые проектом, это не проблемы одной страны — это проблемы высокотехнологичного человечества и сердечной связанности людей. Открывая двери семьям с детьми, мы открываем свои сердца и делаем наш механистичный мир чуточку человечнее", — считает команда.

Материал предоставлен проектом "+1".