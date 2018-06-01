В Коптеве дети продемонстрировали музыкальный спектакль

В актовом зале школы № 185, которая находится на Михалковской улице, 25 мая состоялась премьера музыкального спектакля «Смех и слезы». Представление подготовил детский творческий коллектив «Театр-мюзикл». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Представление прошло эмоционально и красочно! — сообщил представитель школы. — Желаем нашим талантливым ребятам дальнейших творческих успехов и поздравляем юные дарования с такой яркой премьерой.

В постановке приняли участие учащиеся первых — четвертых классов. (ео)