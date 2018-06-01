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В Коптеве дети продемонстрировали музыкальный спектакль
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В Коптеве дети продемонстрировали музыкальный спектакль 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В актовом зале школы № 185, которая находится на Михалковской улице, 25 мая состоялась премьера музыкального спектакля «Смех и слезы». Представление подготовил детский творческий коллектив «Театр-мюзикл». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Представление прошло эмоционально и красочно! — сообщил представитель школы. — Желаем нашим талантливым ребятам дальнейших творческих успехов и поздравляем юные дарования с такой яркой премьерой.
В постановке приняли участие учащиеся первых — четвертых классов. (ео)
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