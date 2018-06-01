Юные жители Ленинского района отпраздновали «профессиональный» праздник

Юные жители Ленинского района отпраздновали «профессиональный» праздник, в Центре детского творчества отдыхающих детских лагерей дневного пребывания стретили веселые Фиксики, которые провели для ребят игры, танцевальную зарядку и мультвикторину, все в честь праздника получили порцию мороженого, сообщает мэрия.

В доме творчества «Романтик» показали спектакль «Три поросенка». Несмотря на прохладную погоду, весело было и в скверах района — любимых местах отдыха жителей.

Так, в сквере «Территория детства» семейный праздник для детей и их родителей организовали представители МБУ «Городской молодежный центр». Для участников празднования была предусмотрена разнообразная развлекательная программа. Ребят ждал детский аниматор, разнообразные конкурсы и сладкие призы. Кроме того, и дети и взрослые смогли принять участие в семейном флешмобе.