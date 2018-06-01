Курганские прокуроры скинулись на игровую площадку для детей

Открытие новой детской площадки в центре Кургана приурочили ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Средства на обустройство игровой зоны собрали работники областной прокуратуры , сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу надзорного ведомства.

«Создан маленький островок для детской радости. Ребята могут поиграть в песок, покататься на карусели, администрация парка оборудовала места для отдыха родителей», — отметили в пресс-службе.

Это не первая детская площадка, появившаяся благодаря местным прокурорам. Три года назад они своими силами обустроили игровой комплекс в Парке Победы, затем каждый год открывали по одной новой площадке. Эту традицию планируют продолжать и в будущем.

Порядка 20 миллионов рублей планируют потратить на комплексное благоустройство дворов в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил зам главы городского округа Алексей Коваль, осмотрев содержание территорий в микрорайонах Гагарина и Авиаторов.