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Курганские прокуроры скинулись на игровую площадку для детей
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Курганские прокуроры скинулись на игровую площадку для детей 

360tv.ru 1 час назад
Открытие новой детской площадки в центре Кургана приурочили ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Средства на обустройство игровой зоны собрали работники областной прокуратуры, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу надзорного ведомства.
«Создан маленький островок для детской радости. Ребята могут поиграть в песок, покататься на карусели, администрация парка оборудовала места для отдыха родителей», — отметили в пресс-службе.
Это не первая детская площадка, появившаяся благодаря местным прокурорам. Три года назад они своими силами обустроили игровой комплекс в Парке Победы, затем каждый год открывали по одной новой площадке. Эту традицию планируют продолжать и в будущем.
Порядка 20 миллионов рублей планируют потратить на комплексное благоустройство дворов в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил зам главы городского округа Алексей Коваль, осмотрев содержание территорий в микрорайонах Гагарина и Авиаторов.
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