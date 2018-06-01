Ещё
К дню защиты детей в Петербурге создали карточки К Дню защиты детей петербуржцы создали карточки с фразами, которые не стоит…
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

К дню защиты детей в Петербурге создали карточки К Дню защиты детей петербуржцы создали карточки с фразами, которые не стоит… 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Активисты разобрали типичные родительские реплики, которые формируют у ребенка ограниченный образ мира.
«В Международный день защиты детей мы предлагаем поговорить об опасности, от которой их защитить труднее всего — о наших собственных предрассудках. Мы сами в детстве слышали такие слова и уверены, что говорить их детям не стоит», — рассказали создатели карточек.
Ранее они создали открытки к 8 марта, в которых собрали разобрали типичные пожелания женщинам в этот день.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
«Понедельник выходной» хочет работать с особенными детьми Закрытый ужин коньячного дома Rémy Martin в галерее Марины Гисич Весне дорогу: в Ботаническом саду распустились первоцветы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Ляпы в советских кинохитах7
Помните ли вы Цоя: тест76
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение