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Российский детсад обнесли колючей проволокой
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Российский детсад обнесли колючей проволокой 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
В уральском городе Серове территорию детского сада обнесли колючей проволокой. Сообщение об этом и соответствующая фотография были опубликованы в паблике «Подслушано в Серове» во «ВКонтакте».
Пользователи сети попытались угадать, зачем понадобились такие меры. «Чтоб бухающая молодежь не сидела в верандах», — предположил один из комментаторов. Другой пожалел, что такой способ защиты дошкольного учреждения не применялся раньше.
Третий пользователь, посещавший этот сад в советские годы, рассказал, что в ту пору роль колючей проволоки выполняли строгие сторожи и дворники.
Ранее 31 мая сообщалось, что главными проблемами детства россияне, как и десять лет назад, считают алкоголизм и наркоманию, а также низкий уровень жизни семей с детьми.
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