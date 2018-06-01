В Прикамье упростят процесс медосмотра трёхлетних детей

В Перми и крупных городах Прикамья запускают упрощённую систему профилактических осмотров трёхлетних детей. Об этом сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Матвеев.

«Недавно рассказывал, как изменился профилактический осмотр годовичков. С нескольких дней сократили время профосмотра до двух часов. Обещали подумать над тем, как так же упростить процесс профосмотров по трёхлетним детям. В итоге запустили по трёхлетним детям упрощенный осмотр тоже. Сейчас оба процесса работают во всех детских поликлиниках Перми, а с 1 июня — во всех крупных городах Прикамья. У нас уже даже одна сотрудница с трёхлетним ребёнком успела пройти упрощенный осмотр. Воспоминания о том, какой это был ад два года назад, свежи, так что впечатлений от нового процесса была масса: быстро записали, быстро осмотрели. И с работы пришлось уйти всего на полтора часа», — похвастал на своей страничке в Инстаграме руководитель регионального Минздрава

Напомним, сначала в Перми с апреля заработала новая система профилактических медосмотров детей, которым исполнился один год.