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В Прикамье упростят процесс медосмотра трёхлетних детей
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В Прикамье упростят процесс медосмотра трёхлетних детей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми и крупных городах Прикамья запускают упрощённую систему профилактических осмотров трёхлетних детей. Об этом сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Матвеев.
«Недавно рассказывал, как изменился профилактический осмотр годовичков. С нескольких дней сократили время профосмотра до двух часов. Обещали подумать над тем, как так же упростить процесс профосмотров по трёхлетним детям. В итоге запустили по трёхлетним детям упрощенный осмотр тоже. Сейчас оба процесса работают во всех детских поликлиниках Перми, а с 1 июня — во всех крупных городах Прикамья. У нас уже даже одна сотрудница с трёхлетним ребёнком успела пройти упрощенный осмотр. Воспоминания о том, какой это был ад два года назад, свежи, так что впечатлений от нового процесса была масса: быстро записали, быстро осмотрели. И с работы пришлось уйти всего на полтора часа», — похвастал на своей страничке в Инстаграме руководитель регионального Минздрава.
Напомним, сначала в Перми с апреля заработала новая система профилактических медосмотров детей, которым исполнился один год.
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