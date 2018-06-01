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В Волгограде работников интернатов наградили знаком «Забота о детстве»
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В Волгограде работников интернатов наградили знаком «Забота о детстве» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялось награждение специалистов подобных учреждений.
Как сообщает пресс-служба губернатора, в число награжденных вошли: воспитатель центра психолого-педагогической помощи Ольга Бондаренко; специалист Ворошиловского реабилитационного центра для несовершеннолетних Юлия Каляева; младшая медсестра Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей Галина Пугина; приемная мама восьмерых детей из Еланского района Елена Козырева; заведующая детским реанимационным отделением больницы № 7 Ольга Фурсик; член попечительского совета Российского детского фонда Михаил Логвинец и меценаты. Отметим, всего в Волгоградской области почетным знаком «Забота о детстве» награждены 174 человека. В региона на сегодняшний день оказывается 19 видов социальной поддержки семьям с детьми. С нового года при рождении первого ребенка выплачивается новая федеральная выплата. Данное пособие получили почти 1 000 человек.
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