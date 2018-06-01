Ямальский детский омбудсмен Данило Трубицын: «Защищаем не только права и интересы детей»

«…но и взрослых — как гарантов счастливого детства», — рассказал вступивший в должность два месяца назад детский омбудсмен Данило Трубицын.

Наиболее актуальным остаются темы улучшения жилищных условий, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а также обжалования решений, принятых должностными лицами. На вопросы жителей арктического региона уполномоченный по правам ребенка отвечал на пресс-конференции ИА «Север-Пресс»

— Каждый случай индивидуален. Допустим, я не имею права продвинуть кого-то в очереди на жилье — так будут нарушены права других. Но не все это даже после разъяснительной работы понимают, — привел пример Данило Трубицын. — Вот в случае с девочкой, которую без какой-либо родительской поддержки воспитывает бабушка, готовы рассмотреть все документы, помочь составить обращение в суд. Если потребуется — представлять интересы несовершеннолетней по взысканию алиментов с ее живущих отдельно родителей.

У ямальского омбудсмена — обширный институт помощников. Их задача — личный контакт со всеми обратившимися, в какой бы точке Ямала они не проживали. Данило Трубицын оценил межведомственное взаимодействие. Так, помогли трудоустроить несовершеннолетнюю, которой судом были вменены общественные работы. В поселке, где проживает девушка, вакансии не было, однако служба занятости помогла устроить заявителя в учреждение здравоохранения.

Поздравляя ямальцев с Днем защиты детей, Данило Трубицын напомнил: летом дети чаще всего предоставлены сами себе. Но взрослые должны уделять им больше внимания: не забывать о детских автокреслах, соблюдать правила на пешеходных переходах, а также контролировать безопасность детей в сети интернет.